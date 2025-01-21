iPhone 16 Pro сравнили с Oppo Find N5 — смартфон Apple оказался в два раза толще

На свежих снимках, опубликованных менеджером Oppo Чжоу Бао в Weibo, Find N5 сравнивают с iPhone 16 Pro, который выглядит громоздким на фоне невероятно тонкого Oppo. Толщина одной половины Find N5 сопоставима с портом USB-C.

Несмотря на наличие большей батареи, поддержки беспроводной зарядки и камеры Hasselblad с перископическим зумом, Oppo удалось достичь этой впечатляющей тонкости.

В устройстве установлен процессор Snapdragon 8 Elite с урезанным числом ядер (7 вместо 8), что позволило уменьшить габариты без потери производительности.