Телефоны
Опубликовано 21 января 2025, 07:56
1 мин.

iPhone 16 Pro сравнили с Oppo Find N5 — смартфон Apple оказался в два раза толще

Впечатляющего результата достигли инженеры Oppo
Oppo продолжает подогревать интерес к своему новому флагману Find N5, рекламируя его как «самый тонкий в мире» складной смартфон.
iPhone 16 Pro сравнили с Oppo Find N5 — смартфон Apple оказался в два раза толще
© NotebookCheck

На свежих снимках, опубликованных менеджером Oppo Чжоу Бао в Weibo, Find N5 сравнивают с iPhone 16 Pro, который выглядит громоздким на фоне невероятно тонкого Oppo. Толщина одной половины Find N5 сопоставима с портом USB-C.

Несмотря на наличие большей батареи, поддержки беспроводной зарядки и камеры Hasselblad с перископическим зумом, Oppo удалось достичь этой впечатляющей тонкости.

В устройстве установлен процессор Snapdragon 8 Elite с урезанным числом ядер (7 вместо 8), что позволило уменьшить габариты без потери производительности.

iPhone 16 Pro сравнили с Oppo Find N5 — смартфон Apple оказался в два раза толще
© NotebookCheck

Складной Find N5 ожидается в Китае уже в феврале, а глобальная версия, вероятно, дебютирует как OnePlus Open 2 на MWC 2025 в Барселоне.

Если слухи подтвердятся, смартфон будет тоньше Honor Magic V3 (4.4 мм), а также iPhone 17 Air.

Источник:NotebookCheck
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone
,
#OPPO
,
#сравнение