iPhone 16 Pro сравнили с Oppo Find N5 — смартфон Apple оказался в два раза толще

iPhone 16 Pro сравнили с Oppo Find N5 — смартфон Apple оказался в два раза толщеВпечатляющего результата достигли инженеры Oppo
На свежих снимках, опубликованных менеджером Oppo Чжоу Бао в Weibo, Find N5 сравнивают с iPhone 16 Pro, который выглядит громоздким на фоне невероятно тонкого Oppo. Толщина одной половины Find N5 сопоставима с портом USB-C.
Несмотря на наличие большей батареи, поддержки беспроводной зарядки и камеры Hasselblad с перископическим зумом, Oppo удалось достичь этой впечатляющей тонкости.
В устройстве установлен процессор Snapdragon 8 Elite с урезанным числом ядер (7 вместо 8), что позволило уменьшить габариты без потери производительности.
Складной Find N5 ожидается в Китае уже в феврале, а глобальная версия, вероятно, дебютирует как OnePlus Open 2 на MWC 2025 в Барселоне.
Если слухи подтвердятся, смартфон будет тоньше Honor Magic V3 (4.4 мм), а также iPhone 17 Air.