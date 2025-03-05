iPhone 16e оказался мало кому интересен: предзаказ не оправдал ожиданий Apple

По словам Гурмана, в отличие от предыдущих моделей iPhone этот смартфон предназначен для тех, «кто держится за старые модели или переходит с Android», и рассчитывать на ажиотаж попросту нет смысла. Кроме того, хотя Apple и заявила, что iPhone 16e — бюджетная модель, на самом деле цена этого телефона лишь несколько ниже по сравнению с флагманами.

Гурман отметил, что в день начала продаж в магазинах было всего несколько десятков устройств. Хотя будущие перспективы iPhone 16e остаются неизвестными, инсайдер не особо оптимистичен из-за его высокой цены относительно других моделей Apple. Он подчеркнул, что другие компании, такие как Samsung, отказались от своих собственных бюджетных моделей, поскольку они не считают это выигрышной стратегией.

Вместо этого, осенью Apple планирует выпустить более серьёзные модели, iPhone 17. В целом, iPhone 16e не является ключевым событием для Apple и не ожидается, что он принесёт большой успех. Вероятно, такое видение исходит от самой компании.