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Опубликовано 08 ноября 2024, 10:53
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iPhone 17 Air еще не вышел, а Samsung уже работает над его конкурентом

Только не повторяй точь-в-точь...
Samsung уже активно готовится к конкуренции с ещё не вышедшим iPhone 17 Air, который обещает стать самым тонким iPhone в истории.
iPhone 17 Air еще не вышел, а Samsung уже работает над его конкурентом
© Mashable

Корейский ресурс ET News сообщил, что компания разрабатывает ультратонкий смартфон, релиз которого может состояться спустя несколько месяцев после выхода Galaxy S25 в начале 2025 года.

Подтверждением этих слухов стало обнаружение новой модели Galaxy S25 с номером SM-S937U в базе данных IMEI GSMA.

Хотя пока нет точных данных о характеристиках будущего тонкого устройства Samsung, известно, что Apple может представить iPhone 17 Air с экраном 6.5–6.6 дюйма и ультратонким корпусом, заменяющим вариант iPhone Plus.

Samsung, возможно, вдохновляется своим опытом с моделью Galaxy Alpha 2014 года, которая имела металлическую рамку и тонкий дизайн.

Источник:Mashable
Автор:Булат Кармак
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