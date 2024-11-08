iPhone 17 Air еще не вышел, а Samsung уже работает над его конкурентом

Опубликовано 08 ноября 2024, 10:531 мин.
iPhone 17 Air еще не вышел, а Samsung уже работает над его конкурентомТолько не повторяй точь-в-точь...
Samsung уже активно готовится к конкуренции с ещё не вышедшим iPhone 17 Air, который обещает стать самым тонким iPhone в истории.
Корейский ресурс ET News сообщил, что компания разрабатывает ультратонкий смартфон, релиз которого может состояться спустя несколько месяцев после выхода Galaxy S25 в начале 2025 года.
Подтверждением этих слухов стало обнаружение новой модели Galaxy S25 с номером SM-S937U в базе данных IMEI GSMA.
Хотя пока нет точных данных о характеристиках будущего тонкого устройства Samsung, известно, что Apple может представить iPhone 17 Air с экраном 6.5–6.6 дюйма и ультратонким корпусом, заменяющим вариант iPhone Plus.
Samsung, возможно, вдохновляется своим опытом с моделью Galaxy Alpha 2014 года, которая имела металлическую рамку и тонкий дизайн.