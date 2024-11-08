iPhone 17 Air еще не вышел, а Samsung уже работает над его конкурентом

Корейский ресурс ET News сообщил, что компания разрабатывает ультратонкий смартфон, релиз которого может состояться спустя несколько месяцев после выхода Galaxy S25 в начале 2025 года.

Подтверждением этих слухов стало обнаружение новой модели Galaxy S25 с номером SM-S937U в базе данных IMEI GSMA.

Хотя пока нет точных данных о характеристиках будущего тонкого устройства Samsung, известно, что Apple может представить iPhone 17 Air с экраном 6.5–6.6 дюйма и ультратонким корпусом, заменяющим вариант iPhone Plus.

Samsung, возможно, вдохновляется своим опытом с моделью Galaxy Alpha 2014 года, которая имела металлическую рамку и тонкий дизайн.