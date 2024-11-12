iPhone 17 Air не станет самым тонким смартфоном Apple в истории

Однако, по данным инсайдера под ником yeux1122, компания сталкивается с трудностями при производстве этого устройства, так как для создания более тонкого корпуса требуется батарея с особым, тонким субстратом.

Высокая стоимость этой технологии вынуждает компанию отказываться от первоначального плана и придерживаться существующей конструкции аккумулятора, что делает iPhone 17 Air менее тонким, чем ожидалось.

В первоначальном дизайне iPhone 17 Air батарея должна была быть толщиной от 6 до 6.9 мм. Для сравнения, iPhone 6, который считался одним из самых тонких iPhone, имеет толщину 6.9 мм.

Это означает, что iPhone 17 Air, вероятно, не станет тоньше этого показателя. Самым тонким устройством Apple, по-прежнему, остаётся iPad Pro с OLED-экраном и чипом M4, толщиной всего 5.1 мм.

Учитывая технические сложности и высокую стоимость новой технологии, финальная версия iPhone 17 Air, скорее всего, останется более толстым, чем первоначально планировалось, и чуть меньше по толщине, чем iPhone 16 Plus (7.6 мм).