iPhone 17 Air оказался тоньше Galaxy S25 Edge. Но какой ценой...

Такую цену вряд ли готов заплатить каждый
iPhone 17 Air будет самым тонким среди флагманов, обогнав даже свежий Galaxy S25 Edge.
iPhone 17 Air оказался тоньше Galaxy S25 Edge. Но какой ценой...
По данным инсайдеров и фотографиям сравнения с «муляжами», толщина нового смартфона Apple составит всего 5,5 мм, тогда как у Galaxy S25 Edge — 5,8 мм. Разница кажется минимальной, но для маркетинга и восприятия важна сама цифра: iPhone снова «самый тонкий».

Однако такая толщина имеет и свою цену. И в данном случае речь о батарее. Если у Galaxy S25 Edge установлен аккумулятор на 3900 мАч, то iPhone 17 Air, по слухам, получит лишь 2900 мАч.

Apple рассчитывает компенсировать это улучшенным управлением питанием в iOS 26, но испытания показали, что смартфон Samsung работает заметно дольше.

iPhone 17 Air оказался тоньше Galaxy S25 Edge. Но какой ценой...
Тем временем в 2026 году Galaxy S26 Edge обещает стать таким же тонким — 5,5 мм — но уже с батареей на 4300 мАч. Это ставит под сомнение ценность iPhone 17 Air для пользователей, которым важна автономность.

Впрочем, Air ориентирован на эстетику и легкость, а для «хардкорных» юзеров Apple оставляет более толстые и емкие версии Pro и Pro Max.

