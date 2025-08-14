iPhone 17 Air почти не уступит в мощности iPhone 17 Pro, даже с урезанным GPU

По данным инсайдера Fixed Focus Digital, устройство получит чип A19 Pro в урезанной конфигурации — с пятиъядерным GPU вместо шестиъядерного в iPhone 17 Pro.

Это позволит достичь высокой производительности в повседневных задачах, но в графически требовательных играх и при монтаже видео разница может быть заметна.

Однако тонкий корпус принесёт и ограничения. Ожидается, что iPhone 17 Air будет сильнее подвержен троттлингу из-за ухудшенного теплоотвода, а также получит урезанный функционал: один основной модуль камеры вместо трёх, отсутствие ProMotion, mmWave 5G и стереодинамиков.

Несмотря на это, модель может стать инженерным достижением, если Apple удастся сохранить хорошее время автономной работы.