iPhone 17 Air получит батарею на 2800 мАч и станет худшим по автономности смартфоном Apple за многие годы

По его данным, Apple установит в новинке батарею емкостью всего 2800 мАч — это один из самых скромных показателей среди современных смартфонов компании. Для сравнения, у Galaxy S25 Edge, который часто критикуют за слабую автономность, аккумулятор на 3900 мАч.

Отдельно отмечается, что iPhone 17 Air станет самым тонким и лёгким айфоном в истории, что и стало причиной столь небольшой батареи. В то же время аналитики предполагают, что даже оптимизация iOS вряд ли позволит новинке демонстрировать достойную автономность.

Вероятно, iPhone 17 Air станет самым слабым по времени работы устройством в новой линейке. Более того — есть шансы, что модель будет в целом одной из самых слабых по части автономности за последние годы.

Напомним, что Apple готовит анонс серии iPhone 17 на сентябрь 2025 года. Помимо iPhone 17 Air, в ней ожидаются базовая модель iPhone 17, а также старшие iPhone 17 Pro и Pro Max.