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Опубликовано 21 июля 2025, 07:36
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iPhone 17 Air получит батарею на 2800 мАч и станет худшим по автономности смартфоном Apple за многие годы

Интересно, что из этого выйдет...
Инсайдер под ником Anthony раскрыл характеристики аккумулятора нового iPhone 17 Air.
iPhone 17 Air получит батарею на 2800 мАч и станет худшим по автономности смартфоном Apple за многие годы
© X.com

По его данным, Apple установит в новинке батарею емкостью всего 2800 мАч — это один из самых скромных показателей среди современных смартфонов компании. Для сравнения, у Galaxy S25 Edge, который часто критикуют за слабую автономность, аккумулятор на 3900 мАч.

Отдельно отмечается, что iPhone 17 Air станет самым тонким и лёгким айфоном в истории, что и стало причиной столь небольшой батареи. В то же время аналитики предполагают, что даже оптимизация iOS вряд ли позволит новинке демонстрировать достойную автономность.

Вероятно, iPhone 17 Air станет самым слабым по времени работы устройством в новой линейке. Более того — есть шансы, что модель будет в целом одной из самых слабых по части автономности за последние годы.

Напомним, что Apple готовит анонс серии iPhone 17 на сентябрь 2025 года. Помимо iPhone 17 Air, в ней ожидаются базовая модель iPhone 17, а также старшие iPhone 17 Pro и Pro Max.

Источник:X.com
Автор:Булат Кармак
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