iPhone 17 Air получит чехол-аккумулятор из-за рекордно низкой автономности

По данным The Information, смартфон показал худшие результаты по автономности среди всех iPhone: по внутренним тестам, лишь 60–70% пользователей могут дотянуть день без подзарядки (у других моделей — 80–90%).

Толщина корпуса iPhone 17 Air составит всего 5,5 мм, поэтому Apple решила выпустить для него отдельный чехол-аккумулятор. Это должно компенсировать малый объем встроенной батареи и продлить время работы.

Информация о емкости аккумулятора и цене самого чехла пока отсутствует. Но, судя по всему, Apple снова придется объяснять фанатам, почему за красивый корпус нужно платить не только деньгами, но и удобством. Выход iPhone 17 Air ожидается в сентябре.