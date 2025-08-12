iPhone 17 Air станет тоньше, но получит урезанный чип A19 Pro с 5 GPU-ядрами

Полная версия с шестью GPU-ядрами, по его данным, достанется только моделям iPhone 17 Pro.

Снижение числа графических ядер может быть связано с использованием отобранных по качеству чипов или необходимостью уменьшить тепловыделение в более тонком корпусе.

При этом для большинства пользователей разница в производительности в повседневных задачах, скорее всего, будет незаметна.

Информация Fixed Focus Digital расходится с прошлогодним прогнозом аналитика Мин-Чи Куо, который ожидал, что iPhone 17 Air получит стандартный A19, а не версию Pro.

При этом, по другим источникам, базовый iPhone 17 может оснащаться либо A19, либо даже A18, но окончательная информация пока не подтверждена.

Линейку iPhone 17 ожидают уже в следующем месяце, а презентация, по слухам, состоится 9 сентября.