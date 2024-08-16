iPhone 17 Air вернет популярность смартфонам Apple

Эта модель станет частью новой линейки устройств, которая, по слухам, будет включать ультратонкий смартфон. Аналитики полагают, что именно этот дизайн может стать ключевым фактором роста продаж компании.

Согласно отчету аналитика Джеффа Пью, ожидается, что iPhone 17 Air станет серьезным обновлением линейки, несмотря на то, что его характеристики будут сравнимы с обычными моделями, а не с Pro-версией.

Главной особенностью iPhone 17 Air станет его ультратонкий корпус, который должен привлечь внимание пользователей, ориентированных на стиль и дизайн, а не на максимальную производительность.

Эксперты считают, что Air-модель может стать даже дороже, чем Pro, благодаря уникальному внешнему виду. С момента выхода iPhone 12, который представил плоские грани, дизайн iPhone практически не изменялся.