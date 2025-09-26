iPhone 17 оказался в два раза популярнее iPhone 16 в России — М.Видео продлила предзаказ

Спрос на iPhone 17 оказался в 2,5 раза выше, чем на iPhone 16 год назад. Особенно востребована версия iPhone 17 256 ГБ, а доля флагманского Pro Max выросла до 42% всех заказов.

Популярность распределилась и по цветам: оттенок Blue обошёл Orange, заняв второе место по числу предзаказов. Более скромный интерес пока у iPhone Air — на него приходится около 4% заказов.

Рост наблюдается и среди других новинок Apple. Apple Watch Series 11 заказывают в 2,4 раза активнее прошлогодних, а AirPods Pro 3 показали семикратный рост по сравнению с предыдущей моделью.

Лидерами по объёмам заказов стали Москва и Санкт-Петербург, а в топ впервые вошёл Нижний Новгород.

В М.Видео отмечают, что обеспечили широкий выбор конфигураций и сценариев покупки, включая рассрочку и трейд-ин.