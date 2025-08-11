iPhone 17 подорожает на $50, но получит удвоенный объем памяти в базовой версии

Точная сумма не раскрывается, но ранее сообщалось о возможном росте цен на $50. Причиной может стать 20% пошлина на iPhone, собранные в Китае.

Однако Apple, похоже, попытается сгладить недовольство покупателей за счёт увеличения базового объёма памяти. Так, iPhone 17 Pro и Pro Max, по слухам, будут поставляться с накопителем на 256 ГБ вместо 128 ГБ у прошлых моделей.

Аналогичный шаг компания уже делала в 2023 году с iPhone 15 Pro Max, убрав минимальную конфигурацию и повысив цену на $100, но при этом удвоив объём памяти.

Аналитики предполагают, что если Apple распространит 256 ГБ на всю линейку, то сможет оправдать подорожание. В таком случае стартовая цена iPhone 17 может составить около $849. Презентация новой серии ожидается осенью 2025 года.