iPhone 17 получит Slim-версию со сверхтонким дизайном

В своей инвесторской записке он отметил, что модели iPhone 17 получат обновленный дизайн и улучшения фронтальной камеры.

Одним из новшеств станет модель iPhone 17 Slim, которая заменит Plus-версию. iPhone 17 Slim будет иметь 6.6-дюймовый дисплей и отличаться сверхтонким дизайном.

Кроме того, утверждается, что iPhone 17 Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island, благодаря новой технологии металинз для датчика близости, что позволит сократить размер модуля Face ID.

Что касается технических характеристик, iPhone 17 и iPhone 17 Slim будут оснащены 8 ГБ оперативной памяти и чипом A18 или A19, в то время как модели Pro и Pro Max получат 12 ГБ оперативной памяти и улучшенный чип A19 Pro.

Все четыре модели будут оснащены 24-мегапиксельными фронтальными камерами, что является значительным улучшением по сравнению с текущими 12 Мп в смартфонах Apple.