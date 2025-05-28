iPhone 17 Pro: алюминий вместо титана, Wi-Fi 7 и 48 Мп телеобъектив — все слухи в одном месте

Согласно свежей информации, Apple планирует заметные изменения в дизайне, камерах и «железе». Главная новость — отказ от титана. В новых Pro-моделях корпус будет из алюминия, а задняя панель — комбинированной: стекло и металл.

Изменится и блок камер: он станет прямоугольным с закруглёнными углами, но с привычной треугольной компоновкой объективов. Также ожидается новый цвет Sky Blue, как у последнего MacBook Air.

Прокачаются и камеры: фронталка получит 24 Мп вместо 12, а телеобъектив — целых 48 Мп (против 12 Мп в iPhone 16 Pro). Возможна и поддержка 8K-видео, а также запись с двух камер одновременно.

Внутри — чип A19 Pro на базе 3-нм техпроцесса третьего поколения от TSMC, Wi-Fi 7 собственного производства Apple и 12 ГБ оперативной памяти. Также говорят о системе охлаждения с паровой камерой и увеличенном аккумуляторе у Pro Max.