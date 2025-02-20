iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат более дешевые алюминиевые рамки вместо титановых

Ранее Apple постепенно переходила с алюминия на нержавеющую сталь, а затем на титан в iPhone 15 Pro.

Этот материал позволил уменьшить вес устройств, но теперь компания решила вернуться к алюминиевым рамкам. Причина — экологические соображения: алюминий имеет более низкий углеродный след, а Apple стремится к углеродной нейтральности к 2030 году.

Интересно, что, по данным инсайдеров, новая модель iPhone 17 Air, напротив, получит титановый корпус. Вероятно, он будет выполнен по аналогии с Apple Watch Ultra и последними Mac mini, где титан сочетается с алюминием.

Все подробности о материалах iPhone 17 станут известны ближе к сентябрю, когда Apple официально представит новую линейку.