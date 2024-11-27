iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат новый дизайн, который будет очень напоминать нынешний

В отличие от моделей предыдущих лет, Apple вернется к алюминиевым рамкам, которые использовались до iPhone X, отказавшись от титана, дебютировавшего в iPhone 15 Pro.

Для беспроводной зарядки задняя панель смартфонов будет иметь комбинированный дизайн: верхняя часть выполнена из алюминия, а нижняя — из стекла.

Камера получит более крупный прямоугольный выступ, также выполненный из алюминия, что станет заметным отличием от текущих моделей, где используется стекло.

Решение о возвращении алюминия связано с упрощением конструкции и возможным снижением веса. Ожидается, что Apple также интегрирует элементы нового дизайна из ультратонкого iPhone 17 Air в модели Pro, но толщина устройств пока остается под вопросом.