iPhone 17 Pro и Pro Max получат обратную беспроводную зарядку

Согласно утечкам, внутренние изменения в iPhone 17 Pro и Pro Max, включая установку паровой камеры для улучшенного отвода тепла, указывают на возможность внедрения обратной зарядки. Кроме того, новые устройства получат увеличенные батареи, что позволит не только продлить время работы смартфона, но и заряжать совместимые гаджеты без снижения автономности.

Ранее также сообщалось, что Apple вернется к металлическому корпусу для улучшения теплообмена. Это изменение, вместе с увеличенной батареей, делает возможность обратной беспроводной зарядки более реалистичной и полезной.