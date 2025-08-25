iPhone 17 Pro и Pro Max получат обратную беспроводную зарядку

Опубликовано 25 августа 2025, 21:121 мин.
iPhone 17 Pro и Pro Max получат обратную беспроводную зарядкуApple планирует использовать увеличенные батареи новых моделей
В сети появились слухи о том, что новые флагманы Apple — iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — могут получить функцию обратной беспроводной зарядки. Эта технология позволяет заряжать другие устройства, например AirPods или Apple Watch, от батареи смартфона. Ранее такие решения внедряла компания Samsung, а Apple до сих пор использовала только стандартную Qi-беспроводную зарядку.
Согласно утечкам, внутренние изменения в iPhone 17 Pro и Pro Max, включая установку паровой камеры для улучшенного отвода тепла, указывают на возможность внедрения обратной зарядки. Кроме того, новые устройства получат увеличенные батареи, что позволит не только продлить время работы смартфона, но и заряжать совместимые гаджеты без снижения автономности.
Ранее также сообщалось, что Apple вернется к металлическому корпусу для улучшения теплообмена. Это изменение, вместе с увеличенной батареей, делает возможность обратной беспроводной зарядки более реалистичной и полезной.