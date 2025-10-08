iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra сравнили по съемке — каждый оказался хорош в своем

У флагмана Apple — три 48-Мп сенсора (ширик, ультраширик и телевик с 8-кратным зумом без потери качества). У Samsung — четыре камеры: основной модуль на 200 Мп, ширик на 50 Мп и два телевика с 3- и 5-кратным приближением.

Приложение камеры у Galaxy функциональнее: режимы Pro Mode и Expert RAW позволяют вручную регулировать параметры съёмки. В iPhone интерфейс минималистичен — доступен лишь выбор RAW и фотостиля.

iPhone записывает видео в ProRes, а Galaxy — в 8K. В стабилизации оба показывают высокий уровень.

Разница в стиле очевидна: iPhone передаёт естественные цвета и точнее отображает кожу, тогда как Samsung делает кадры ярче и контрастнее.

В портретах и ночных сценах Galaxy выигрывает по светосиле, но детализация выше у iPhone. Итог: у каждого свои сильные стороны — лидера нет.