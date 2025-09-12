iPhone 17 Pro Max стал самым дорогим в истории линейки — $2000 за 2 ТБ

Для сравнения, ещё в 2017 году iPhone X впервые пробил психологический барьер в $1000, а сегодня базовый iPhone 17 Pro стартует с $1099, что всего на $100 дороже модели восьмилетней давности.

При этом Apple компенсировала рост цены удвоением минимального объёма памяти — теперь в стандарте предлагается 256 ГБ.

Новый iPhone Air, пришедший на смену iPhone 16 Plus, тоже подорожал на $100 и теперь стоит $999. Аналитики связывают умеренные повышения с тарифами на импорт из Китая и общим ростом себестоимости.

Однако выход модели за $2000 показывает: в будущем цены будут расти активнее. Следующий шаг — первый складной iPhone, который, по слухам, появится уже в 2026 году. Его стоимость может превысить $2000 ещё до учёта апгрейдов памяти и аксессуаров.