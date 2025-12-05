Телефоны
iPhone 17 Pro Max стал самым лучшим смартфоном 2025 года по версии PhoneArena

Худшим — другой смартфон Apple
PhoneArena подвела итоги 2025-го. Год получился насыщенным: ИИ-функции стали массовыми, аккумуляторы выросли, камеры снова удивили.
Лучшим выбором по соотношению цены и возможностей назвали Samsung Galaxy S25 FE — почти флагман с хорошим телевиком и достойной автономностью. Главный сюрприз — OnePlus 15 с огромной батареей на 7300 мАч и мощной игровой производительностью.

Приз за дизайн получил тончайший iPhone Air, а лучшим игровым смартфоном стал Red Magic 11 Pro с жидкостным охлаждением и 24 ГБ оперативной памяти. Среди компактных моделей победил iPhone 17, наконец получивший 120 Гц.

В категории складных выделили Motorola Razr Ultra и Samsung Galaxy Z Fold7.

Главный титул — смартфон года — достался iPhone 17 Pro Max. PhoneArena отмечает его камеры и автономность, которые оказались лучше, чем у Galaxy S25 Ultra. Среди разочарований — скучный iPhone 16e и провальный в реализации Apple Intelligence.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
