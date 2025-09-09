Телефоны
Опубликовано 09 сентября 2025, 08:11
1 мин.

iPhone 17 Pro Max станет первым iPhone с батареей на 5000 мАч

И это не может не радовать
В базе китайского регулятора появились данные о батареях iPhone 17 и они подтверждают ключевой слух — iPhone 17 Pro Max впервые получит аккумулятор больше 5000 мАч.
Его емкость составит 5088 мАч, что на 8,6% больше, чем у iPhone 16 Pro Max (4685 мАч). Прирост ждет и iPhone 17 Pro: 4252 мАч против 3582 мАч у предшественника, почти +19%.

Базовый iPhone 17 получит 3692 мАч (+3,7%), а ультратонкий iPhone 17 Air ограничится около 3000 мАч, но Apple компенсирует это энергоэффективным модемом C1 и фирменным чехлом-аккумулятором.

Отдельно отмечается, что емкость зависит от наличия SIM-лотка: в версиях только с eSIM батареи немного больше, чем в моделях с физической SIM. В США слот убрали еще с iPhone 14, а теперь Apple расширит практику на другие рынки, хотя в Китае, например, он сохранится из-за локальных требований.

Если данные подтвердятся, то автономность iPhone 17 Pro и Pro Max станет одним из главных апгрейдов линейки, а Pro Max войдет в историю как первый iPhone с батареей более 5000 мАч.

Источник:MacRumors
Автор:Булат Кармак
