iPhone 17 Pro оказался мощнее MacBook Pro на M4 в одноядерном тесте Geekbench

Согласно Geekbench, процессор демонстрирует внушительный прирост производительности и впрямую конкурирует с настольными решениями. Тесты, опубликованные инсайдером Jukanlosreve, показывают, что iPhone 17 Pro с A19 Pro набрал 3895 баллов в однопоточном и 9746 баллов в многопоточном режиме.

Для сравнения, iPhone 16 Pro с A18 Pro выдавал в среднем 3447 и 8576 баллов соответственно. Таким образом, прирост составил 13% и 14%.