iPhone 17 Pro оказался мощнее MacBook Pro на M4 в одноядерном тесте Geekbench

iPhone 17 Pro оказался мощнее MacBook Pro на M4 в одноядерном тесте GeekbenchНеожиданный поворот
Согласно Geekbench, процессор демонстрирует внушительный прирост производительности и впрямую конкурирует с настольными решениями. Тесты, опубликованные инсайдером Jukanlosreve, показывают, что iPhone 17 Pro с A19 Pro набрал 3895 баллов в однопоточном и 9746 баллов в многопоточном режиме.
Для сравнения, iPhone 16 Pro с A18 Pro выдавал в среднем 3447 и 8576 баллов соответственно. Таким образом, прирост составил 13% и 14%.
Особенно любопытно, что A19 Pro смог превзойти в одноядерном тесте даже чип M4 в MacBook Pro, который набирает около 3829 баллов. Однако в многопотоке ноутбук остаётся впереди примерно на 45% благодаря большему количеству ядер и лучшей системе охлаждения.
Стоит отметить, что iPhone 17 Pro впервые получил паровую камеру для отвода тепла, что должно снизить троттлинг в играх и при тяжёлых задачах.