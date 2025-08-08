iPhone 17 Pro подорожает, но не просто так — базовая версия получит 256 ГБ

В 2025 году Apple, наконец, откажется от 128 ГБ в «прошках» и перейдет на 256 ГБ уже в стартовой конфигурации.

Повышение цены составит $50 по сравнению с предыдущим поколением. Однако это изменение будет касаться только iPhone 17 Pro и, предположительно, Pro Max — базовый iPhone 17 останется на прежнем уровне стоимости.

Инсайдеры также утверждают, что презентация линейки iPhone 17 состоится 9 сентября, а официальные продажи стартуют 19 сентября.

Стоит отметить, что $50 — это достаточно ощутимое удорожание. Но даже так переход на больший объем памяти выглядит как логичный шаг на фоне постоянно растущего размера приложений, фото и видео.