iPhone 17 Pro с новым дизайном впервые засветился на реальных фото

На снимках, опубликованных в X.com, человек держит два смартфона, один из которых заключён в чёрный чехол — и, по мнению инсайдеров, это именно iPhone 17 Pro.

На это намекает горизонтальный модуль камеры, который тянется поперёк всей задней панели. Такая конфигурация уже упоминалась в предыдущих утечках: слева — три объектива, справа — вспышка, LiDAR и микрофон. Чехол также имеет вырезы, совпадающие с этим расположением.

Интерес к публикации усилился после репоста от Марка Гурмана из Bloomberg, который прокомментировал: «Выглядит правдоподобно».