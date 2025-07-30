iPhone 17 Pro с новым дизайном впервые засветился на реальных фото

iPhone 17 Pro с новым дизайном впервые засветился на реальных фотоВыглядит свежо даже в таком виде
На снимках, опубликованных в X.com, человек держит два смартфона, один из которых заключён в чёрный чехол — и, по мнению инсайдеров, это именно iPhone 17 Pro.
На это намекает горизонтальный модуль камеры, который тянется поперёк всей задней панели. Такая конфигурация уже упоминалась в предыдущих утечках: слева — три объектива, справа — вспышка, LiDAR и микрофон. Чехол также имеет вырезы, совпадающие с этим расположением.
Интерес к публикации усилился после репоста от Марка Гурмана из Bloomberg, который прокомментировал: «Выглядит правдоподобно».
Кроме того, второй смартфон на фото — предположительно iPhone 16 Pro с характерной наклейкой, за которой обычно скрывается код идентификации тестовых устройств Apple. Это может указывать на то, что в кадре — сотрудник компании.
Ожидается, что iPhone 17 Pro получит переработанный корпус, 8-кратный оптический зум и дополнительные аппаратные кнопки для управления камерой. Релиз ожидается осенью.