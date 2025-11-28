iPhone 17 Pro сравнили по камерам с Xiaomi 15 Ultra

iPhone 17 Pro сравнили по камерам с Xiaomi 15 UltraИ всё оказалось не так уж однозначно
Снимки на Xiaomi 15 Ultra получаются всегда более контрастными, чем на iPhone 17 Pro. Кроме того, вы можете переключаться между режимами Leica Vibrant и Authentic, выбирать настройки экспозиции. На iPhone 17 Pro фотографии можно делать и лучше, чем на Xiaomi, но для этого их всегда нужно ещё дополнительно редактировать.
Преимущество Xiaomi состоит также в макровозможностях камеры. Он позволяет снимать ближе, не подходя вплотную к объекту.
Оба устройства могут делать фото в RAW-формате. Но на iPhone перейти в этот режим гораздо проще: достаточно всего одного клика. Также он позволяет снимать в более высоком разрешении - в 48 МП (Xiaomi - в 12,5 МП).
Что касается селфи-фото, то iPhone здесь однозначно побеждает. У него лучшая фронтальная камера для снимков на сегодня.
Если говорить о видеосъёмке, то 17 Pro тоже лидирует. Он получил много улучшений и позволяет записывать гораздо более качественные видео. И это если не считать того, что на него различные аксессуары для съёмки найти будет в разы проще, чем на Xiaomi.
Вывод
Если для вас важна цена, вы хотите получить флагманские камеры и вам нравится Android, то Xiaomi 15 Ultra станет хорошим выбором. Если же ваши приоритеты - качественная видеосъёмка, достойные возможности съёмки в RAW-формате, оптимизация для соцсетей, хорошая селфи-камера и более компактный корпус, то лучший вариант - iPhone 17 Pro.