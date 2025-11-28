iPhone 17 Pro сравнили по камерам с Xiaomi 15 Ultra

Снимки на Xiaomi 15 Ultra получаются всегда более контрастными, чем на iPhone 17 Pro. Кроме того, вы можете переключаться между режимами Leica Vibrant и Authentic, выбирать настройки экспозиции. На iPhone 17 Pro фотографии можно делать и лучше, чем на Xiaomi, но для этого их всегда нужно ещё дополнительно редактировать.

Преимущество Xiaomi состоит также в макровозможностях камеры. Он позволяет снимать ближе, не подходя вплотную к объекту.

Оба устройства могут делать фото в RAW-формате. Но на iPhone перейти в этот режим гораздо проще: достаточно всего одного клика. Также он позволяет снимать в более высоком разрешении - в 48 МП (Xiaomi - в 12,5 МП).

Что касается селфи-фото, то iPhone здесь однозначно побеждает. У него лучшая фронтальная камера для снимков на сегодня.

Если говорить о видеосъёмке, то 17 Pro тоже лидирует. Он получил много улучшений и позволяет записывать гораздо более качественные видео. И это если не считать того, что на него различные аксессуары для съёмки найти будет в разы проще, чем на Xiaomi.