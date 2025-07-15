iPhone 17 Pro выйдет в пяти цветах — Apple готовит оранжевый и тёмно-синий

iPhone 17 Pro выйдет в пяти цветах — Apple готовит оранжевый и тёмно-синийНеобычный выбор, будем честны
В сеть утекли фотографии частей камер, по которым можно судить о новой палитре. Если утечка точна, Apple добавит к линейке два новых оттенка.
Согласно изображениям, Pro-модели получат пять цветов: чёрный, серый, серебристый, тёмно-синий и оранжевый. Это необычно — обычно Apple ограничивается четырьмя вариантами.
Оранжевый может оказаться тёмным оттенком золота или даже медным, а тёмно-синий, вероятно, будет похож на синий цвет iPhone 15 Pro.
Есть и другой важный момент: Apple может перейти с титана на алюминий для корпуса новых моделей. Это повлияет на внешний вид и оттенок самих цветов.
Если утечка подтвердится, линейка Pro сохранит темную, «профессиональную» палитру, в то время как базовые iPhone 17 и 17 Air получат более яркие и лёгкие цвета. Релиз ожидается осенью 2025 года.