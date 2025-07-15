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Опубликовано 15 июля 2025, 08:32
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iPhone 17 Pro выйдет в пяти цветах — Apple готовит оранжевый и тёмно-синий

Необычный выбор, будем честны
Инсайдер Сонни Диксон раскрыл возможные цвета грядущих iPhone 17 Pro и Pro Max.
iPhone 17 Pro выйдет в пяти цветах — Apple готовит оранжевый и тёмно-синий
© 9to5Mac

В сеть утекли фотографии частей камер, по которым можно судить о новой палитре. Если утечка точна, Apple добавит к линейке два новых оттенка.

Согласно изображениям, Pro-модели получат пять цветов: чёрный, серый, серебристый, тёмно-синий и оранжевый. Это необычно — обычно Apple ограничивается четырьмя вариантами.

Оранжевый может оказаться тёмным оттенком золота или даже медным, а тёмно-синий, вероятно, будет похож на синий цвет iPhone 15 Pro.

iPhone 17 Pro выйдет в пяти цветах — Apple готовит оранжевый и тёмно-синий
© 9to5Mac

Есть и другой важный момент: Apple может перейти с титана на алюминий для корпуса новых моделей. Это повлияет на внешний вид и оттенок самих цветов.

Если утечка подтвердится, линейка Pro сохранит темную, «профессиональную» палитру, в то время как базовые iPhone 17 и 17 Air получат более яркие и лёгкие цвета. Релиз ожидается осенью 2025 года.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
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