iPhone 17 Pro выйдет в пяти цветах — Apple готовит оранжевый и тёмно-синий

В сеть утекли фотографии частей камер, по которым можно судить о новой палитре. Если утечка точна, Apple добавит к линейке два новых оттенка.

Согласно изображениям, Pro-модели получат пять цветов: чёрный, серый, серебристый, тёмно-синий и оранжевый. Это необычно — обычно Apple ограничивается четырьмя вариантами.

Оранжевый может оказаться тёмным оттенком золота или даже медным, а тёмно-синий, вероятно, будет похож на синий цвет iPhone 15 Pro.