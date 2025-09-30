iPhone 17 стал хитом в Китае, обогнав по популярности даже Xiaomi 17

По данным аналитика Минг-Чи Куо, базовая версия смартфона обогнала по продажам Xiaomi 17, что уже привело к сокращению планов по поставкам китайской модели с 10 до 8 млн устройств.

Причина успеха проста: Apple впервые дала «базовому» iPhone сразу несколько заметных апгрейдов без повышения цены.

Устройство получило удвоенный до 256 ГБ объём памяти на старте, новый чип A19 по 3-нм техпроцессу и LTPO OLED-дисплей с поддержкой ProMotion (1–120 Гц). Последнее стало настоящим прорывом для не-Pro версий, ранее ограниченных 60 Гц.

При этом цена осталась прежней — $799, как и у iPhone 16. Такой баланс характеристик и стоимости сделал модель особенно привлекательной для покупателей.

Apple не собирается останавливаться: в I половине 2026 года компания готовит ещё более доступный iPhone 17e, который позволит усилить позиции в среднем сегменте и создать дополнительные сложности для конкурентов вроде Xiaomi.