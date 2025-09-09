Телефоны
iPhone 17 впервые получил 120 Гц дисплей и улучшенную селфи-камеру

Наконец-то!
Apple представила iPhone 17 — базовую модель новой линейки, которая впервые получила дисплей с частотой обновления 120 Гц.
Смартфон оснащен 6,3-дюймовым экраном Super Retina XDR с технологией ProMotion и яркостью до 3000 нит, а защищает его новое стекло Ceramic Shield 2 с повышенной устойчивостью к царапинам и бликам.

Основная камера теперь полностью состоит из 48-Мп сенсоров: главного Fusion-модуля, сверхширокоугольного объектива и 2x телеобъектива с «оптическим» качеством зума.

На фронтальной панели появился новый 18-Мп модуль Center Stage, позволяющий делать более широкие и детализированные селфи, автоматически подстраивающий кадр под количество людей в кадре и обеспечивающий стабилизированную съемку в 4K HDR.

Смартфон работает на чипе A19, построенном по 3-нм техпроцессу, и получил чип N1 для поддержки Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Обещана автономная работа длиною в день и до 30 часов воспроизведения видео. Минимальный объем памяти теперь начинается с 256 ГБ. Предзаказы стартуют 12 сентября, а продажи — 19 сентября. Доступные цвета: черный, лавандовый, туманно-синий, шалфейный и белый.

Цена базовой версии новинки составляет $799.

Источник:Apple
