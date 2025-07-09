iPhone 17e выйдет весной 2026 года — Apple сделает бюджетную линейку ежегодной

По данным инсайдеров, компания планирует выпустить iPhone 17e уже весной 2026 года. Таким образом, серия «e», пришедшая на смену «SE», будет обновляться чаще, чем предшественник.

Согласно источникам, iPhone 17e получит тот же дисплей, что и модель iPhone 16e, представленная в феврале 2025 года. Это означает, что основные улучшения стоит ждать в других компонентах — возможно, в процессоре, камерах или автономности.

Панели для смартфона, как и прежде, будут поставлять BOE, Samsung Display и LG Display. Причём BOE сохранит лидирующие позиции по объёму поставок.

Apple рассчитывает продать около 20 млн iPhone 16e в 2025 году — примерно столько же, сколько продавались предыдущие модели SE. Учитывая стабильный спрос, компания делает ставку на регулярные обновления в бюджетном сегменте.