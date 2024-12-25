iPhone 18 мог быть полностью безрамочным

По данным корейского издания The Elec, сотрудничество компании с Samsung Display и LG Display по разработке революционной технологии экрана столкнулось с рядом технических трудностей.

В отличие от существующих решений, таких как изогнутые дисплеи Samsung или концепт Xiaomi с «водопадным» дизайном, Apple стремится сохранить фирменный плоский экран с угловатыми сторонами, но при этом сделать его безрамочным.

Ожидается, что экран будет плавно переходить через края устройства, напоминая дизайн Apple Watch.

Однако реализация такого подхода требует значительных доработок технологий. Компании Samsung и LG необходимо адаптировать решения для защиты OLED-дисплеев от воздействия окружающей среды (TFE) и улучшить клейкую технологию OCA для склеивания изогнутых краев.

Последнее особенно сложно, поскольку текущие решения создают искажения изображения сбоку, а также страдают от проблем с устойчивостью к ударам.

Планы Apple по запуску массового производства к 2026 году могут быть пересмотрены, поскольку переговоры с поставщиками всё ещё продолжаются.