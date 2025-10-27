iPhone 18 наконец-то получит 12 ГБ оперативной памяти — впервые для базовой модели

Компания уже запросила у Samsung увеличение поставок чипов LPDDR5X, которые доступны в конфигурациях на 12 и 16 ГБ. Кроме того, Apple ведёт переговоры с SK Hynix и Micron о частичных поставках памяти для линейки iPhone 18.

Рост объёма оперативки напрямую связан с подготовкой к внедрению ИИ-функций и обновлённого ассистента Siri, который, по слухам, станет центральным элементом iOS 27.

Если утечка подтвердится, модели iPhone 18 Pro и Pro Max могут получить до 16 ГБ памяти, чтобы поддерживать новые возможности искусственного интеллекта.