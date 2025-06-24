Телефоны
Опубликовано 24 июня 2025, 08:22
1 мин.

iPhone 18 получит меньший вырез, но 100% безрамочность лишь в iPhone 20

Все в стиле Apple
Apple готовит самый радикальный редизайн iPhone — модель, представляющую собой «лист стекла» без каких-либо вырезов.
iPhone 18 получит меньший вырез, но 100% безрамочность лишь в iPhone 20
© Ferra

Ожидается, что такой смартфон станет частью юбилейной линейки iPhone 20. До этого Apple внедрит изменения поэтапно.

В iPhone 18, который выйдет в 2026 году, ожидается уменьшенный вырез в виде «пилюли», поскольку инженеры компании сумеют уместить компоненты Face ID в более компактном пространстве.

Однако о переходе к подэкранной камере и полностью скрытому Face ID речи пока не идёт. Apple не спешит с радикальными изменениями: текущие технологии пока не позволяют добиться высокого качества снимков и стабильной работы Face ID при размещении всех датчиков под OLED-дисплеем.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone 17
,
#Face ID
,
#Apple