iPhone 18 получит меньший вырез, но 100% безрамочность лишь в iPhone 20

Ожидается, что такой смартфон станет частью юбилейной линейки iPhone 20. До этого Apple внедрит изменения поэтапно.

В iPhone 18, который выйдет в 2026 году, ожидается уменьшенный вырез в виде «пилюли», поскольку инженеры компании сумеют уместить компоненты Face ID в более компактном пространстве.

Однако о переходе к подэкранной камере и полностью скрытому Face ID речи пока не идёт. Apple не спешит с радикальными изменениями: текущие технологии пока не позволяют добиться высокого качества снимков и стабильной работы Face ID при размещении всех датчиков под OLED-дисплеем.