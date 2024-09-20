iPhone 18 получит рекордный 2-нм процессор

Однако, из-за высокой стоимости технология будет доступна только для некоторых моделей.

Переход на 2-нм техпроцесс станет важным шагом в повышении производительности и энергоэффективности. Эти процессоры смогут вместить больше транзисторов, что приведет к улучшению быстродействия и снижению энергопотребления.

Производитель чипов Apple, компания TSMC, начнет массовое производство 2-нм процессоров в 2025 году. Новая технология станет развитием 3-нм процессоров, впервые появившихся в iPhone 15 и iPhone 16.

Хотя 2-нм чипы обещают значительные улучшения, из-за сложной и дорогостоящей технологии их использование, вероятно, ограничится премиальными моделями iPhone 18: Pro и Pro Max.