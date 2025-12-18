iPhone 18 Pro и Pro Max получат подэкранный Face ID и смещённую влево камеру

Согласно источнику, дизайн устройств будет во многом схож с iPhone 17 Pro. Существенные изменения ожидаются в камерах. По прогнозам авторитетного аналитика Минг-Чи Куо и данным неназванных источников, как минимум один из задних модулей iPhone 18 Pro будет иметь переменную диафрагму, вероятно, это будет основная камера.

Это нововведение позволит пользователям регулировать светосилу и глубину резкости вручную, тогда как в текущих моделях используется фиксированная диафрагма f/1,78. Эксперты отмечают, что реальный эффект от этого может быть ограничен из-за небольших размеров сенсоров смартфона.

Известно, что Pro-модели iPhone 18 получат чип Apple A20 Pro, который будет произведён по 2-нм техпроцессу TSMC. Apple планирует использовать технологию Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), при которой оперативная память будет размещена на одной кремниевой пластине с CPU, GPU и NPU. Этот подход должен повысить производительность, ускорить работу функций ИИ-функций Apple Intelligence, улучшить энергоэффективность и тепловые характеристики, а также освободить дополнительное пространство внутри корпуса устройств.