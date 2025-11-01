iPhone 18 Pro получит бордовый, фиолетовый и кофейный цвета, но чёрного не будет

Инсайдер рассказал об этом в соцсети Weibo. Он предположил, что iPhone 18 Pro может быть представлен как минимум в одном из следующих цветов: кофейном, фиолетовом или бордовом.

В то время как iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14 и iPhone 14 Pro были доступны в лавандовых или фиолетовых оттенках, кофейные и бордовые цвета никогда раньше не применялись в палитре расцветок. В связи с этим iPhone 18 Pro кофейного цвета «может стать интересным преемником золотого iPhone XS или iPhone 16 Pro».

По словам обозревателей, кофе — глубокий, землистый оттенок из семейства коричневых цветов, бордовый — насыщенный малиновый цвет, смешанный с тонкими коричневыми или фиолетовыми тонами, в результате чего получается более тёмный, винный оттенок. Фиолетовый, расположенный между красным и синим, становится тёплым, если его приглушить или затемнить.

Новые цвета связаны с алюминиевым корпусом, на таком фоне не заметны царапины, тогда как на чёрном фоне царапины становятся выразительными.

Подчёркивается, что до выхода iPhone 18 Pro ещё целый год, и Apple вполне может отказаться от введения новых цветов. При этом iPhone 17 Pro в настоящее время доступен в серебристом, тёмно-синем и оранжевом цветах.