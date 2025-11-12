iPhone 18 Pro получит цельный корпус без двухцветного оформления, как у iPhone 17 Pro

В нынешней модели задняя панель выполнена с отдельной стеклянной вставкой для MagSafe, из-за чего заметна разница между оттенками стекла и алюминиевой рамки.

В следующем поколении Apple обновит процесс производства, чтобы добиться единости цвета и текстуры — корпус станет визуально монолитным.

По слухам, Ceramic Shield в iPhone 18 Pro будет слегка прозрачным, что придаст устройству более «чистый» и минималистичный вид.

Кроме того, смартфоны оснастят чипом A20 Pro, изготовленным по 2-нм техпроцессу TSMC, и собственным модемом Apple C2, заменившим решения Qualcomm.

Анонс iPhone 18 Pro ожидается в сентябре 2026 года — вместе с первым складным iPhone компании.