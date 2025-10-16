iPhone 18 Pro получит камеру с переменной диафрагмой — как у флагмана Samsung из 2018-го

По данным издания ETNews, смартфоны впервые получат основную камеру с переменной диафрагмой, которая позволит изменять размер отверстия объектива в зависимости от освещения.

Такая технология даст устройствам больше гибкости: при слабом свете камера будет пропускать больше света, обеспечивая яркие и детализированные снимки. А при дневной съёмке — уменьшать диафрагму, чтобы избежать пересветов и повысить резкость.

В результате фотографии получат лучшую глубину резкости и более точную передачу деталей.

Производством модуля займутся LG Innotek и Foxconn, а механизм регулировки создадут Luxshare ICT и Sunny Optical.

Любопытно, что аналогичная система уже использовалась в Samsung Galaxy S9 ещё в 2018 году, но тогда от неё отказались из-за толщины модуля и высокой себестоимости.

Теперь технология стала компактнее и энергоэффективнее. Подобные решения уже применяют HUAWEI, HONOR и Xiaomi. А Apple, по слухам, внедрит механическую систему с плавной регулировкой.

Презентация iPhone 18 Pro ожидается в сентябре 2026 года и именно камера с переменной диафрагмой может стать главным апгрейдом модели.