iPhone 18 выйдет на полгода позже iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Флагманские iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, как и сейчас, дебютируют осенью — в 2026 году. Тогда могут показать и экспериментальные модели: iPhone 18 Air и первый iPhone с гибким экраном.

А вот простой iPhone 18 и бюджетный iPhone 18e выйдут только спустя полгода — весной 2027-го. Причина — желание Apple стимулировать продажи дорогих версий, на которых компания зарабатывает больше всего. Тем, кто хочет сэкономить, теперь придется ждать дольше.

Линейка iPhone 17, которая выйдет в 2025 году, такой задержке не подвергнется — все модели покажут одновременно осенью.