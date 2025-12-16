iPhone 19 не выйдет — вместо него Apple выпустит сразу iPhone 20

Смартфон будет приурочен к 20-летию линейки iPhone: первый аппарат компания показала в 2007 году, а юбилейная модель ожидается осенью 2027-го.

Смена названия — не единственное отличие. По слухам, iPhone 20 станет первым «полноэкранным» смартфоном Apple без вырезов и отверстий.

Экран получит редкий для индустрии дизайн с загнутыми краями со всех четырех сторон. Для этого потребуется переработка OLED-панелей: схемы в зоне рамок придется сгибать, а защитный слой делать тоньше.

Кроме того, Apple планирует полностью убрать фронтальную камеру и систему Face ID под дисплей. Правда, источники отмечают, что это может произойти не сразу: сначала компания может ограничиться минимальным отверстием под камеру.

К проекту активно готовится LG Display, которая, по данным инсайдеров, инвестирует около $300 млн в новые производственные линии под экраны для юбилейного iPhone.