iPhone 20 получит сенсорные кнопки с тактильной отдачей

Опубликовано 29 октября 2025, 10:301 мин.
iPhone 20 получит сенсорные кнопки с тактильной отдачейСогласно утечке
Согласно данным инсайдера Setsuna Digital, компания Apple готовит переход на твердотельные кнопки с тактильной отдачей для будущих устройств. Ожидается, что массовое производство таких элементов управления начнется к выходу iPhone 20 в 2027 году.
© Ferra.ru
Новые кнопки для регулировки громкости, питания и управления камерой будут использовать технологию определения давления и локальной вибрации вместо механических движущихся частей. Первым шагом станет упрощение кнопки управления камерой в iPhone 18 в 2026 году. В ней Apple откажется от емкостного слоя, оставив только систему распознавания нажатия.
В последующих моделях для создания тактильных ощущений планируется применять пьезокерамические компоненты. Этот проект, известный внутри компании как «Project Bongo», в перспективе затронет всю экосистему Apple, включая iPad и Apple Watch.