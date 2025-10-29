iPhone 20 получит сенсорные кнопки с тактильной отдачей

Новые кнопки для регулировки громкости, питания и управления камерой будут использовать технологию определения давления и локальной вибрации вместо механических движущихся частей. Первым шагом станет упрощение кнопки управления камерой в iPhone 18 в 2026 году. В ней Apple откажется от емкостного слоя, оставив только систему распознавания нажатия.