iPhone 2019 смогут заряжать Samsung Galaxy S10 без проводов

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился порцией предсказаний относительно следующего поколения смартфонов Apple.

По данным источника, iPhone 2019 получат функцию беспроводной реверсивной зарядки, что позволит им заряжать другие устройства с поддержкой стандарта Qi. От iPhone можно будет зарядить как наушники AirPods в новом зарядном футляре, так и другие смартфоны.

Функция аналогична Wireless PowerShare, представленной Samsung во флагманской линейке Galaxy S10, которая позволяет заряжать от смартфонов Samsung другие смартфоны и аксессуары с поддержкой Qi, включая iPhone.

Чтобы обеспечить работу функции, Apple придётся сделать аккумуляторы более ёмкими. Так, наследник 6,5-дюймового iPhone XS Max получит батарею на 10-15% больше, а наследник 5,8-дюймового iPhone XS — от 20% до 25%. Наследник iPhone XR если и обзаведётся более ёмко батареей, то разница будет не так заметна — до 5%.