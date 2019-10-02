iPhone 2020 года украдет главную фишку планшетов iPad

Также на утечке можно заметить очень интересную особенность, о котором последние годы фанаты умоляли компанию Apple — если данные инсайдеров подтвердятся, то iPhone 2020 года и вправду лишится челки, переместив фронтальную камеру и набор датчиков либо на верхнюю рамку, либо под сам экран.

Напомним, что Apple ежегодно проводит презентацию, в рамках которой анонсирует новые iPhone, в сентябре месяце.