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iPhone 2020 года украдет главную фишку планшетов iPad

И нет, речь не о 120 Гц экране
Apple представит новое поколение iPhone только в следующем сентябре, а в сети уже появился первый качественный концепт-арт, на котором можно увидеть, каким будет условный iPhone 12 Pro, размер экрана которого составит 5,4 дюйма.

В первую очередь опубликованный рендер интересен тем, что он демонстрирует будущий iPhone 12 Pro в новом цвете Mist Blue. Но также не менее интересным является то, что рядом со смартфоном на изображении находится фирменный стилус купертиновцев Apple Pencil.

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iPhone 12 Pro в цвете Mist Blue

Также на утечке можно заметить очень интересную особенность, о котором последние годы фанаты умоляли компанию Apple — если данные инсайдеров подтвердятся, то iPhone 2020 года и вправду лишится челки, переместив фронтальную камеру и набор датчиков либо на верхнюю рамку, либо под сам экран.

Напомним, что Apple ежегодно проводит презентацию, в рамках которой анонсирует новые iPhone, в сентябре месяце.

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