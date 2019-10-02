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iPhone 2020 года украдет главную фишку планшетов iPad
И нет, речь не о 120 Гц экране
Apple представит новое поколение iPhone только в следующем сентябре, а в сети уже появился первый качественный концепт-арт, на котором можно увидеть, каким будет условный iPhone 12 Pro, размер экрана которого составит 5,4 дюйма.
В первую очередь опубликованный рендер интересен тем, что он демонстрирует будущий iPhone 12 Pro в новом цвете Mist Blue. Но также не менее интересным является то, что рядом со смартфоном на изображении находится фирменный стилус купертиновцев Apple Pencil.
Также на утечке можно заметить очень интересную особенность, о котором последние годы фанаты умоляли компанию Apple — если данные инсайдеров подтвердятся, то iPhone 2020 года и вправду лишится челки, переместив фронтальную камеру и набор датчиков либо на верхнюю рамку, либо под сам экран.
Напомним, что Apple ежегодно проводит презентацию, в рамках которой анонсирует новые iPhone, в сентябре месяце.
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