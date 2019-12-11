iPhone 4 признали главным гаджетом десятилетия

Что интересно, именно данное устройство не вызвало каких-либо споров внутри редакции — яблочный смартфон 2010 года выпуска единогласно был признан самым важным гаджетом уходящего десятилетия.

”iPhone 4 был первым телефоном, сделанным в виде «бутерброда» из стеклянных панелей и металлической рамы. Это дизайнерское наследие, которое до сих пор можно увидеть во флагманских смартфонах. iPhone 4 первым получил Retina-дисплей и селфи-камеру. А задняя пятимегапиксельная камера установила стандарт качества, за которым гонялись ещё годы. Операционная система дала возможность запускать фоновые приложения и впервые была названа «iOS». Первый разработанный Apple микропроцессор А4 положил начало десятилетнему доминированию компании в этой сфере”, — написал главный редактор The Verge Нилай Патель.