iPhone 6 в два раза обогнал iPhone 12 по популярности на старте

По данным эксперта, объем предзаказов на iPhone 12 в течение первых суток составил 1.7 — 2 млн устройств, в то время как iPhone 6 в 2014 году за тот же период предзаказали около 4 млн покупателей. При этом стоит отметить, что на фоне показателей этих двух устройств, прошлогодний iPhone 11 и вовсе является провальным — его в первые сутки заказали лишь в количестве около 800 тыс штук.

В числе одной из главных причин, которая может подпортить показатели спроса на iPhone 12, называется дефицит новинки. При этом спрос на смартфон и вправду поражает: в Китае, например, на онлайн-площадке JD.com все iPhone 12 раскупили буквально за одну секунду!