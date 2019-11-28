iPhone 6S сравнялся в цене с китайскими бюджетными смартфонами

iPhone 6S — отличный вариант для тех, кто хотел бы ознакомиться с миром iOS, но не хочет при этом брать кредит на новенький iPhone 11 Pro или занимать у кого-то, чтобы приобрести iPhone XR. Важно понимать, что в сравнении с тем же iPhone SE у 6S есть одно важное преимущество — экран и емкость аккумулятора. И если по железной части устройства практически идентичны, то именно эти два момента могут склонить потенциального покупателя к покупке именно iPhone 6S. А учитывая тот факт, что его можно купить в России по цене в 19 940 рублей, вопросов о целесообразности данного решения вообще быть не может.

Для сравнения отметим, что примерно за эту же цену Xiaomi предлагает достаточно бюджетный вариант в лице Redmi Note 8 Pro, который хоть и имеет 64 Мп камеру и NFC-модуль, по части плавности работы интерфейса и в целом ощущения в руках вряд ли сможет сравниться с iPhone 6S, пускай это и флагман далекого 2015 года.