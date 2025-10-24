iPhone Air оказался среди лидеров на рынке подержанных смартфонов

iPhone Air демонстрирует высокий спрос на рынке подержанных телефонов в Штатах. Средняя цена перепродажи модели составляет около $671, что почти соответствует стоимости iPhone Pro Max — $827. Примечательно, что разница в начальных розничных ценах на эти модели была значительной: iPhone Air стоил $999, а Pro Max — $1199. По словам обозревателей портала WccfTech, этот факт подчёркивает высокую ликвидность iPhone Air и его сильные позиции на рынке.

Также источник отмечает, что, несмотря на уменьшение спроса на перчим рынке и отмене производства, iPhone Air продолжает пользоваться популярностью на вторичном рынке. Это может быть связано с успешной маркетинговой стратегией, ориентированной на модную аудиторию. Кроме того, высокая надёжность устройства привлекает покупателей, ожидающих снижения цены.