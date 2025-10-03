iPhone Air получил самую медленную зарядку среди других моделей серии iPhone 17

В ходе испытаний эксперты выявили, что максимальная мощность зарядки iPhone Air составляет примерно 18-19 Вт. Для сравнения, базовый iPhone 17 поддерживает зарядку мощностью до 27-28 Вт, а iPhone 17 Pro Max — до 36 Вт.

Apple заявляет, что iPhone Air, как и модели iPhone 16, может достичь заряда в 50% всего за 30 минут при использовании адаптера мощностью 20 Вт. Более современные модели, такие как iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, заряжаются до 50% за 20 минут.

Как отмечает MacRumors, хотя скорость зарядки iPhone Air ниже по сравнению с другими моделями, это всё же объясняется его «утончённостью». К тому же меньшая мощность зарядки способствует меньшему нагреву батареи, что потенциально увеличивает срок её службы.