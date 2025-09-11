Телефоны
Опубликовано 11 сентября 2025, 14:54
1 мин.

iPhone Air получил устаревшую версию USB

Некрасиво как-то со стороны Apple
Apple позиционирует новый iPhone Air как ультратонкий премиальный смартфон, но в части проводных интерфейсов устройство оказалось на удивление консервативным.
© Wccftech

Выяснилось, что порт USB-C в модели поддерживает лишь стандарт USB 2.0 со скоростью до 480 Мбит/с (60 МБ/с) — ровно столько же предлагал устаревший Lightning.

При этом старшие модели серии, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, оснащены полноценным USB 3 со скоростью до 10 Гбит/с, что в 20 раз быстрее и особенно полезно для работы с фото- и видеоконтентом.

Таким образом, владельцы iPhone Air, стартующая цена которого составляет $999, будут ограничены при передаче больших файлов. Для сравнения, базовый iPhone 16 Pro прошлого года за ту же сумму уже поддерживал USB 3.

По всей видимости, Apple сознательно оставила Air и обычный iPhone 17 без ускоренного интерфейса, полагая, что большинство пользователей предпочтет Wi-Fi 7 для быстрой передачи данных.

Однако для профессионалов и энтузиастов ограничение может стать заметным недостатком.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone 17
,
#USB 2.0
,
#USB-C