iPhone Air получил устаревшую версию USB

Выяснилось, что порт USB-C в модели поддерживает лишь стандарт USB 2.0 со скоростью до 480 Мбит/с (60 МБ/с) — ровно столько же предлагал устаревший Lightning.

При этом старшие модели серии, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, оснащены полноценным USB 3 со скоростью до 10 Гбит/с, что в 20 раз быстрее и особенно полезно для работы с фото- и видеоконтентом.

Таким образом, владельцы iPhone Air, стартующая цена которого составляет $999, будут ограничены при передаче больших файлов. Для сравнения, базовый iPhone 16 Pro прошлого года за ту же сумму уже поддерживал USB 3.

По всей видимости, Apple сознательно оставила Air и обычный iPhone 17 без ускоренного интерфейса, полагая, что большинство пользователей предпочтет Wi-Fi 7 для быстрой передачи данных.

Однако для профессионалов и энтузиастов ограничение может стать заметным недостатком.