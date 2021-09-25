iPhone будут помогать своим владельцам бороться с бессонницей

Стоит отметить, что раньше для iPhone выпускались отдельные приложения со схожим функционалом. Теперь же это базовая возможность iOS.

Наши коллеги также посоветовали чаще заглядывать в меню «Аудиовизуализация», так как там довольно часто можно найти полезные аудио и визуальные функции, которые облегчают использование телефона.