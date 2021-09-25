iPhone будут помогать своим владельцам бороться с бессонницей

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iPhone будут помогать своим владельцам бороться с бессонницейПолезная функция, которая раньше реализовывалась лишь в отдельном софте
Около недели назад Apple выпустила iOS 15 — новую версию мобильной ОС для iPhone. Апдейт принёс много интересных нововведений, в том числе и инструмент, призванный помочь в борьбе пользователей с бессонницей.
Называется новая функция «Фоновые звуки». С её помощью можно включить такие расслабляющие звуки, как дождь, океан, ручей, яркий шум и сбалансированный шум, сообщает PhoneArena. Доступ к ней можно получить перейдя в «Настройки» —> «Универсальный доступ» —> «Аудиовизуализация».
Стоит отметить, что раньше для iPhone выпускались отдельные приложения со схожим функционалом. Теперь же это базовая возможность iOS.
Наши коллеги также посоветовали чаще заглядывать в меню «Аудиовизуализация», так как там довольно часто можно найти полезные аудио и визуальные функции, которые облегчают использование телефона.