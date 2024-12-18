Телефоны
Опубликовано 18 декабря 2024, 07:32
1 мин.

iPhone? Galaxy S24? Нет, это новый Xiaomi Redmi Turbo 4

Выглядит очень симпатично
В китайских соцсетях всплыло изображение Redmi Turbo 4, демонстрирующее тонкие и симметричные рамки экрана, а также закругленные углы, напоминающие iPhone.
iPhone? Galaxy S24? Нет, это новый Xiaomi Redmi Turbo 4
© GSMArena

Смартфон получил сдвоенную основную камеру и современный минималистичный дизайн.

По слухам, Redmi Turbo 4 дебютирует в январе, сразу после официального анонса чипсета MediaTek Dimensity 8400. Ожидается, что новинка останется эксклюзивом для Китая, но на глобальном рынке появится как Poco F7.

По данным сертификаций Индии и Сингапура, Poco F7 получит экран с разрешением 1.5K, аккумулятор на 6000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

Если история повторится, как в случае с Redmi Turbo 3 и Poco F6, новый Redmi Turbo 4 станет флагманом серии Poco для международного рынка.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Redmi
,
#POCO
,
#XIAOMI