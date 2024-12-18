iPhone? Galaxy S24? Нет, это новый Xiaomi Redmi Turbo 4

Смартфон получил сдвоенную основную камеру и современный минималистичный дизайн.

По слухам, Redmi Turbo 4 дебютирует в январе, сразу после официального анонса чипсета MediaTek Dimensity 8400. Ожидается, что новинка останется эксклюзивом для Китая, но на глобальном рынке появится как Poco F7.

По данным сертификаций Индии и Сингапура, Poco F7 получит экран с разрешением 1.5K, аккумулятор на 6000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

Если история повторится, как в случае с Redmi Turbo 3 и Poco F6, новый Redmi Turbo 4 станет флагманом серии Poco для международного рынка.