iPhone? Galaxy S24? Нет, это новый Xiaomi Redmi Turbo 4

Опубликовано 18 декабря 2024, 07:321 мин.
iPhone? Galaxy S24? Нет, это новый Xiaomi Redmi Turbo 4Выглядит очень симпатично
В китайских соцсетях всплыло изображение Redmi Turbo 4, демонстрирующее тонкие и симметричные рамки экрана, а также закругленные углы, напоминающие iPhone.
Смартфон получил сдвоенную основную камеру и современный минималистичный дизайн.
По слухам, Redmi Turbo 4 дебютирует в январе, сразу после официального анонса чипсета MediaTek Dimensity 8400. Ожидается, что новинка останется эксклюзивом для Китая, но на глобальном рынке появится как Poco F7.
По данным сертификаций Индии и Сингапура, Poco F7 получит экран с разрешением 1.5K, аккумулятор на 6000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.
Если история повторится, как в случае с Redmi Turbo 3 и Poco F6, новый Redmi Turbo 4 станет флагманом серии Poco для международного рынка.